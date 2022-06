¡Dulce como caramelo! Sommer Ray endulce la tarde a sus fans con lindo traje de baño

Estados Unidos.- No es un secreto que la vida en las redes sociales de Sommer Ray está llena de empresas que buscan su imagen para promocionar sus cosas pero en muchas ocasiones la misma modelo resulta mucho más atractiva que el producto lo que hace que el enfoque se pierda pero gane mucha más visibilidad y en una de esas oportunidades pueda recuperar la importancia. Pues justo pasó ahora con la publicidad en donde Sommer Ray fue la sensación.

A través de su cuenta de Instagram Sommer Ray compartió algunas fotos de ella consumiendo algunas gomitas pero solo porque hubo algunas fotos más cercanas se pudieron ver de lo contrario el mayor premio de su sesión fotográfica hubiera sido su gran outfit que constó de un traje de baño en color blanco y con algunos detalles de cerezas que hizo aún más lindo su atuendo.

En total son 6 las imágenes que la influencer compartió en donde se ve como toma un frasco blanco de donde saca los dulces para luego posar con ellos, algunos enseñándolos ya en su boca y otros más en el recipiente aún. Pero la toma en todas las fotos ponen a la modelo figurando con ese traje de baño encantador que por si fuera poco tambien le hizo un gran favor al lucir una figura envidiable.

Sommer Ray deslumbró con tremenda foto | Foto: Instagram Sommer Ray

Si bien la intención era promocionar el producto, todo se centró en ella quien recibió miles de likes y comentarios que siguen llegando y no paran dejando claro que cuando se trata de la belleza de la influencer no hay nada que los pueda distraer para hacerle saber lo bien que se ve. Sommer Ray es una de las modelos actuales que tiene todo para sobresalir en las redes y con una comunidad como la suya no importar siempre logra su cometido.

Te recomendamos leer

Las gomitas fueron las cosas que menos se vieron en sus fotos | Foto: Instagram Sommer Ray

Al final lo que se pudo pensar que resultó ser más evidente que era la figura de Sommer Ray tambien ayudó mucho más a darle visibilidad al producto pues en solo unas horas en redes logró un alcanzar impresionante no por nada la influencer tiene poco más de 26.5 millones de seguidores y los que van a llegar luego de su promoción.