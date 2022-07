¡Dulce y cautivadora! Magui Ansuz enamora con un picante vestido en color rosa en sesión de fotos

La hermosa modelo e instagramer argentina, Magui Ansuz, sigue causando sensación en redes sociales al posar en una sesión de fotos en un vestido en color rosa que dejo con el ojo cuadrado a los seguidores en su cuenta oficial de instagram.

Magui Ansuz causo una gran sensación con esta serie de fotos al tener más de 100 mil me gusta en cada una de sus postales en el vestido en color rosa.

Por el momento se ubica como una de las mejores influencers de instagram y va en busca de lograr más atención en las plataformas digitales y buscar posicionarse como las más destacadas de Latinoamérica.

Ansuz es una personalidad argentina de TikTok e influencer conocida por sus videos de baile y vlogs. La mayoría de sus videos son en solitario, pero a menudo incluye a sus perros. Ha conseguido más de 4.8 millones de seguidores en su cuenta maguiansuz.

Magui Ansuz muestra su impresionante encanto en redes sociales. Foto: Instagram Magui Ansuz

La modelo e instagramer argentina lanzó su cuenta en el 2020. En su primer TikTok aparece su perro.

Sus TikToks han reproducido música de artistas como Jhay Cortez y Clairo. También es conocida por su cuenta de Instagram magui_ansuz.

La argentina sigue cautivando corazones con su belleza. Foto: Instagram Magui Ansuz

Nació en Buenos Aires, Argentina. En marzo del 2022, publicó una foto de su infancia y escribió "How will I see myself in 20 years?". Ella y Esteban Vicentini son dos famosas personalidades argentinas de TikTok.