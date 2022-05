¡Dulzura! Daniela Reza, en lindo vestido 'pegadito', enamoró a toda la afición de FC Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El mundo virtual se llenó de alegría e hizo que una mujer verdadera, mexicana y amante del deporte se transformara en tendencia después de aparecer elegante y encantadora en su última 'stori' que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Daniela Reza, conocida por su participación en la Liga MX Femenil con las Bravas FC Juárez Femenil y en el programa de televisión, Exatlón México, provocó un enamoramiento más fuerte tras aparecer con un 'mini' vestido.

La señorita que, recientemente, celebró sus 22 primaveras, se arregló después de un día productivo que comenzó en el interior del gimnasio para fortalecer al pie de la letra sus piernas y glúteos, 'Dani' formula una rutina propia y sus méritos personales hacen que obtenga una figura inigualable que miles de personas desean ser como ella, se convierte en un ejemplo no solo por ser un 'As' en el ejercicio, sino también en su alimentación estricta que no quita del renglón de lunes a domingo.

Sacrificar varios lujos por ir al 'gym' y varios compromisos de su carrera, quizá, le quitan vida social pero Daniela Reza sabe por qué los lleva a cabo, por supuesto que sus decisiones la llevan al camino correcto y esa capacidad estimula a querer hacer más cosas cada día. Compartir sus actividades que iluminan su corazón le permitió ser invitada a un evento especial y para estar a tono portó un divino vestido color beige que detalló su precioso monumento.

Daniela Reza enamora en vestido beige

De pies a cabeza la exjugadora de la Liga MX Femenil llenó el ojo de los usuarios que cada minuto revisan su teléfono con la finalidad de elogiar la belleza de 'Dani', salir a la luz epató a más de una persona, nadie puede negar que la belleza de la juarense es indiscutible, genera que la gente rote su cuello hacia sus lindos atributos que definen un figurón de una mujer con un futuro alto y destacado en la vida 'fitness', así como figura pública, la rompe en cualquier rubro que maneja.

Daniela Reza disfruta el tipo de vida que lleva a cabo en su joven edad. Desde antes de cumplir la mayoría de edad era una mujer promesa tanto en el futbol como en sus demás proyectos, es una mujer auténtica y con el empuje de su familia a sabido salir adelante. La historia de su cuenta de Instagram supera las 24 horas justó cuando la nota aparecerá en Debate Deportes, las reacciones siguen llegando y muchos no quieren que su imagen desaparezca, así que en este contenido será inmortal.