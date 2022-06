¡Dulzura! Jimena Sánchez se motiva por Wimbledon para enamorar en la pista de Tenis

Ciudad de México.- Tras la celebración del segundo día del Campeonato de Wimbledon, la encantadora periodista de Fox Sports, Jimena Sánchez, hizo notar sus encantos estando en la cancha de Tenis, hecha de cemento, para demostrar sus lindos dotes y su manera descomunal de sostener la raqueta, con la cual le pegó con toda su fuerza a la pelota para así salir vencedora. Durante la contienda su cuerpazo atlético volvió a ganar la vista de los presentes, destacando como la original 'Kim Kardashan mexicana'.

'Jime' adora los días calurosos, los utiliza para reportear o realizar varias cápsulas que traten de su especialidad: beisbol, futbol, Lucha Libre o NFL. Mientras que, en sus ratos libres, olvida los micrófonos para darse un tiempo de lujo con su esposo, Tis Zombie, o con su familia que se enorguelle de la capitalina, quien empezó a incursionar en el medio como una majestuosa modelo que enalteció su empoderamiento y calidad de persona hasta epatar a millones de personas.

Sánchez, en sus últimas horas, practicó un poco del deporte de la raqueta y lo hizo rompiendo las reglas. Si bien, es normal, que, tanto hombres como mujeres, utilicen ropa blanca, ella no siguió ese lineamiento; saltó a la cancha con un calzado particular el cual combinó con una falda con severos detalles que hipnotizaron los ojos del público, no tanto como su zona posterior al dejar al descubierto sus lindos 'tesoros' aún trayendo puesto su brasier en color negro.

Jimena Sánchez enamora en la pista de Tenis

Captura de pantalla

No hubo requerimiento de una frase celebre para atraer la atención de millones de 'followers' que se adentraron al perfil social de Jimena Sánchez hasta encontrar esta imagen en sus historias de Instagram, la cual acumula 5 horas de las 24 límite, tiempo oportuno para que la siguiente nota de Deportes Deportes tenga la misma foto de manera permanente. La Capitalina regustra 8.8 millones de seguidores en su red social, mientras festeja sus 37 primaveras.

Nadie se resiste a la belleza natural de 'Jime' Sánchez, mucho menos a sus pronunciadas curvas, zona que el pueblo mexicano y de otras naciones miran de botepronto para posterior admirar la hermosura de su rostro que no comprende ninguna parte que sea perfecta. También la especialista en deportes endulza el paladar y los oídos con su tono de voz, lindo y dulce, que hace sentir paz en el alma de la gente, mientras el corazón late a mil por hora por tanto amor hacia ella.