¡Dulzura! Livia Brito encanta a sus fanáticos con lindos atuendos oscuros

Ciudad de México.- Livia Brito se encuentra agradecida con la vida por estar a solo unos días de culminar las grabaciones de la telenovela "Mujer de Nadie", producida por Giselle González y que se puede ver por Univisión en este año en curso. La guapa cubana interpreta el papel de Lucía y cada día recibe los halagos de su público que no se pierden un solo capítulo, pues su amor platónico aparece ahí y es gracias a ella que decidieron encender el televisor en punto de las 21:30 horas.

"Ahora si mis #bebesdeluz comienza la cuenta regresiva para terminar las grabaciones de #mujerdenadie. Esta semana ya es la última semana de grabación", mencionó Livia Brito en su último 'post' de su canal oficial de Instagram, propio a incluir tres lindas fotografías donde posa como una reina mientras las vistas de sus casi siete millones dos mil seguidores fueron dirigidos hacia su bello rostro, su cabello y lindas prendas que ocupó para llenarle el ojo a sus 'fans'.

Aunque está por finalizar el proyecto actual que participa la actriz de 35 años, esto le ayudará a recibir mayores ofertas para seguir haciendo lo que más adora y le costó muchísimo tiempo para hacer su debut en la última década. Vino a la Capital mexicana y fue sencillo descubrir su talento para tener la claridad de enseñar cómo se actúa en la pantalla chica y se obtiene el cariño y aprecio de la audiencia, que ve de principio a fin sus apariciones en telenovelas como hasta ahora.

Livia Brito enamora de negro

Instagram liviabritopes

Por otro lado Livia Brito se encuentra muy confudida por lo que ha pasado en las últimas horas, donde al parecer en numerosas entrevistas su nombre está sonando al referir que una persona habría sido contratada para ser su 'stylist', cosa que no fue así y dio a saber que no tiene el placer de conocerlo ni mucho menos cruzar palabra con él. La cubana le solicitó a los medios no usar su nombre en un tema donde no tiene nada que ver en lo absoluto, solicitó en sus historias de Instagram.

Mientras tanto, en las últimas horas, comenzó a circular que su novio, Mariano Martínez, fue acusado por el asesor de imagen y crador digital, Kike Hernández, por un supuesto secuestro que hizo público en las redes sociales. Él (su novio) difundió un video donde habla acerca de este tema, mientras que Livia Brito no ha dicho nada al respecto, empero no habría la menor duda que apoyará a su pareja ante esta presunta acusación.