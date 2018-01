Dura sanción para Héctor Herrera por codazo a un rival

Oporto, Portugal.- La expulsión que sufrió el mediocampista mexicano Héctor Herrera le costó muy cara, ya que lo que parecía quedar solamente en un partido de suspensión se extendió a dos luego que el futbolista perdiera la cabeza y golpeara de un codazo a un rival en el duelo de Copa.

Fue el consejo de la Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol quien decidió aumentar la sanción de un par de encuentros al mediocampista mexicano, quien miró el cartón rojo en el duelo ante el Paços de Ferreira en donde su equipo terminó con un resultado a favor de 3 goles a 2.

Luego de que el Consejo de la Disciplinaria tomara la decisión de la suspensión a Héctor Herrera, el Porto no podrán tener al mexicano para los encuentros del miércoles ante el Feirense de Antonio "Pollo" Briseño y tampoco en el del domingo cuando las Águilas se midan al Vitoria Guimaraes, duelos correspondientes a las jornadas 16 y 17 respectivamente.

Si bien el mexicano Hector Herrera es un elemento importante en el esquema táctico de Sergio Conceiçao, el timonel portugués no se mostró contento con la forma de hacerse expulsar el mediocampista.

"Herrera no tenía necesidad de haber hecho eso. Seguramente ni golpeó al adversario, pero hizo el gesto y ya se sabe que aquí no hay facilidades. En contra del FC Porto no se facilita", expresó el entrenador, portugués.

Sin embargo, a pesar de lo dicho Conceiçao, reconoce de la importancia del futbolista mexicano. “Nos quedamos privados de un jugador importante en la maniobra del equipo, es el punto negativo de esta partida. No está él (Herrera), pero estarán otros jugadores que tendrán la oportunidad de mostrarse. El equipo no se resiente y a veces hasta mejora”.

Por el momento, el equipo del Porto es el actual líder de la Primeira Liga con 39 puntos, mismos puntos que tiene el Sporting de Lisboa, solo que con mejor diferencia de goles para el conjunto de los "Dragones". En esta temporada, Héctor Herrera ha disputado un total de 13 encuentros y ya se hizo presente en el marcador en una ocasión.