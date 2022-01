¡Duro castigo! Arturo Vidal recibió una sanción de tres partidos en las Eliminatorias Qatar 2022

El mediocampista del Inter de Milán, Arturo Vidal, se perderá los partidos de ‘La Roja’ contra Argentina, Bolivia y Brasil por Eliminatorias tras una sanción de tres partidos oficiales para el jugador y con esto practicamente se despide de la fase de Conmbeol rumbo al Mundial.

A falta de cuatro fechas para concluir las Clasificatorias a la Copa del Mundo de este año, la FIFA decidió imponer tal sanción al volante argumentando “juego sucio grave”. En consecuencia, el ‘Rey’ no podrá estar en los choques contra Argentina en Calama (27 de enero), Bolivia en La Paz (1 de febrero) y Brasil como visitante en marzo. El ‘King’ volverá ante Uruguay en casa.

El hecho que se le castigo al chileno fue una patada voladora en noviembre en un partido ante el ecuatoriano Félix Torres. Por esa ura entrada el chileno fue expulsado del partido y ahpra fue sancionado de manera oficial en la Eliminatoria de Conmebol.

De acuerdo a La Tercera, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya empezó con los trámites para reducir el castigo del ex Bayern, Barcelona, Juventus, entre otros. “No vi al jugador, no tuve la intención de pegarle. Nunca pensé que me podían expulsar”, justificó Arturo tras el compromiso contra los ecuatorianos.

Otra de las sancones que le fue impugnada a la selección de Chile, fue que se decidió que el partido ante Argentina se jugara a puerta cerrada. El motivo es el siguiente: “Discriminación (comportamiento discriminatorio por parte de los simpatizantes) Orden y seguridad en los partidos (invasión del terreno de juego, encendido de fuegos artificiales y lanzamiento de objetos)”.

“Sobre las decisiones dadas a conocer por FIFA, aclaramos que el partido ante Argentina en Calama, SÍ se jugará con público. La sanción cuenta para la última fecha de las Eliminatorias. Además, ambos castigos están en proceso de apelación”, aclaró la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.