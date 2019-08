Dwight Howard regresaría a Los Ángeles Lakers

Guadalajara.- Después de seis años, Dwight Howard volverá a firmar con los Lakers.

La lesión de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda que sufrió DeMarcus Cousins en un entrenamiento previo al inicio de la pretemporada, abrió la puerta para firmar a un centro y el elegido es Howard.

En el receso veraniego, "Superman" firmó con los Grizzlies de Memphis, pero llegó a un acuerdo para finalizar el contrato y llegar como agente libre a Los Ángeles, según reportaron Shams Charania, de The Athletic y Adrian Wojnarowski, de la cadena ESPN.

Howard fue la primera selección del Magic de Orlando en el Draft de 2004 y jugó con ellos hasta 2013, sus buenos números le valieron un contrato con los Lakers, pero solo duró por un año y pasó a los Rockets de Houston.

Great day everyone — Dwight Howard (@DwightHoward) August 4, 2019

También jugó con Atlanta, Charlotte y Washington en la última campaña.

El contrato con el equipo angelino no está garantizado y estará su rendimiento bajo la lupa; en caso de que no muestre su mejor versión, la fecha límite de corte para que no le cueste a la directiva angelina es el 7 de enero.

Joakim Noah y Marrese Speights fueron los otros dos jugadores evaluados por la directiva angelina para firmar con el equipo.