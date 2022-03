Dybala saldría de la Juventus al final de la temporada y el club ya busca reemplazante

La relación entre Paulo Dybala y la Juventus de Turín parece que ha llegado a su final, a pesar de que en octubre se habló de que estaban buscando renovar su vínculo. Incluso el equipo italiano ya estaría analizando otras alternativas para suplirle la próxima temporada.

Este lunes, el director ejecutivo de la Vecchia Signora, Maurizio Arrivabene, confirmó que Dybala ya no continuará con el equipo. El directivo aseguró que todas las decisiones que se han tomado son con miras a lo que es mejor para el club.

“El encuentro entre las partes ha sido amigable y la oferta, en nuestra opinión, adecuada. Continuar a la baja no hubiese sido respetuoso por los siete años que ha pasado Paulo como bianconero. Sin embargo, ha sido rechazada. La decisión está tomada”, informó Arrivabene, señaló el diario italiano. Il Corriere dello Sport.

Leer más: Atlético de Madrid podría buscar el fichaje de Sergio Roberto, que sigue sin renovar con el Barcelona

En su momento se rumoró que la decisión de renovar era del jugador y que el club haría un intento por renovarle. Sin embargo, la directiva ha sido tajante al asegurar que el argentino ya no tiene cabida en el equipo. "Con la llegada de Vlahovic (en enero) ya no es imprescindible. Se ha considerado preferible no renovar su contrato", declaró Arrivabene.

Dybala llegó a la Juventus en 2015 procedente del Palermo. Desde entonces ha marcado 113 goles en 283 partidos disputados, además que tiene cinco títulos de Serie A y cuatro más de copa con el equipo turinés, que esta temporada marcha en la cuarta posición de la tabla.

Leer más: El AC Milan aprovecha la fecha FIFA para visitar a sus aficionados en Dubái

Su rendimiento en temporadas recientes vino a menos, entre lesiones y otras circunstancias como el Covid-19, razón por la cual el club ya no lo contempla. Según La Gazetta dello Sport, el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, mientras que el diario Olé aseguró que Nicolo Zaniolo es la opción para suplir a Dybala.