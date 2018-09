Dynasty conquista pase al nacional

Los Mochis, Sinaloa. Club de Gimnasia Artística Dynasty logro un importante resultado en el pasado Campeonato Regional 2018 de la zona 01 que se celebro en Chihuahua, donde ganaron un total de 39 medallas y consiguiendo el pase al campeonato nacional.

Evento

El evento se desarrollo del 12 al 16 de septiembre, donde el equipo comandado por Alex Armenta conquistaron el segundo lugar en equipos, obteniendo el boleto al primer campeonato nacional de clubes a realizarse en Guadalajara en noviembre, siendo el único club sinaloense en lograrlo.

“Estamos muy contentos por el avance de nuestras alumnas, en este regional se mostraron muy seguras. Todas nuestras gimnastas conquistaron medallas. Esto esto es gracias a los entrenadores padres de familia y personal administrativo por el trabajo siempre en conjunto”, nos comento el entrenador Alex Armenta.

Las ganadores en el nivel 3 fueron Maria Ximena Lachica conquisto bronces en piso y All around, Yoselin Patiño conquisto bronce en All around, Naomi Hernández con bronce en salto, viga y All around y Jenny González con bronces en salto, piso, viga y all around. En el nivel 4 Valentina Lagarda gano plata en piso y bronce en all around, María José Ornelas con bronce en barras y piso y plata en viga, salto all around y Narda Jiménez conquisto oro en viga y piso y bronce en salto y all around.

En el nivel 5 Ernestina Acosta gano oro en salto y bronce en viga, piso y all around. Karime Castillo gano bronces en salto, barras, piso y all around y Janeth Álvarez logró oro en viga, plata en piso y bronce en salto, barras, piso y all around.

Flor Ortiz fue la campeona absoluta en su categoría con oros en barras, viga, piso y all around y 1 bronce en salto.