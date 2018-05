EF Marva se queda con dos títulos de la Copa Sinaloa

La Escuela de Futbol Marva mostró su dominio en las categorías Juveniles de la Copa Sinaloa de Futbol 7 que se llevó a cabo en esta ciudad. Los pupilos de Cristobal Echavarría se subieron a lo más alto del podio en las categorías Sub 14 (Juvenil A) y Sub 16 (Juvenil B). En la Sub 14, el equipo 2004 superó a sus hermanos menores de Marva 2005 con un contundente marcador de 10 por 1. Por si fuera poco, los azules tuvieron al mejor portero de la categoría, en la persona de Gustavo Leyva. En lo que respecta a la categoría Sub 16, los constructores se coronaron al derrotar en el partido por el campeonato a Nido Águila, con marcador de 3 por 1. En lo individual, su atacante José Cruz conquistó el campeonato de goleo, mientras que José Leyva fue el potero menos goleado.