EJEMPLO, jugador vence a leucemia y firma con San Lorenzo

Buenos Aires, Argentina.- Elías Pereyra, un joven que con tan sólo 18 años ha vivido quizás los dos momentos más importantes de su vida: vencer el cáncer y firmar su primer contrato como futbolista profesional con el San Lorenzo.

Elías Pereyra, el juvenil categoría 99 que le ganó a la leucemia, firmó su primer contrato con #SanLorenzo hasta junio de 2021.#VamosCiclón pic.twitter.com/ghgojx9Wc2 — San Lorenzo (@SanLorenzo) 12 de diciembre de 2017

A los 13 años, Pereyra le diagnosticaron leucemia, enfermedad contra la cual tuvo que luchar por dos años y que lo alejó de las canchas en su etapa como juvenil.

Fue esta semana que el San Lorenzo anuncio en redes sociales que el lateral izquierdo firmó un contrato con el Ciclón por los próximos tres años.

Elías Pereyra, en #CATNT: venció a la leucemia que le detectaron a los 13 años y ahora está en la Primera de @SanLorenzo. #TNTSports pic.twitter.com/mMOVLkDe1J — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 4 de septiembre de 2017

Tras la firma de contrato, la imagen en la que aparece Elías Pereyra abrazado de sus padres llorando en las instalaciones de San Lorenzo lo han puesto nuevamente en el foco de la noticia y su historia de lucha se ha vuelto viral en redes sociales.

LA HISTORIA DE LA SEMANA, DEL MES Y DEL AÑO.



Elías Pereyra firmó su primer contrato con San Lorenzo. A los 13 años fue diagnosticado con cáncer de leucemia y tuvo que abandonar el fútbol por 2 años. Con 18 años de edad, ya es profesional.



Sus lágrimas con sus padres emocionan. pic.twitter.com/2AXysic95j — Sportags (@Sportags) 13 de diciembre de 2017

Con el contrato en sus manos, Elías Pereyra le dedicó unas palabras de aliento a aquellos que estén pasando un momento complicado como el que él tuvo que pasar.

Elías Pereyra "Con todo lo que pase la verdad que cuando tengo que jugar un partido no tengo presión ni me pongo nervioso" @SanLorenzo pic.twitter.com/Ssn6yRn7Gp — El Nazo + 1mt² (@ElNazoOK) 17 de septiembre de 2017

"Al que está pasando algo similar le diría que la luche, que confíe en Dios. No bajen los brazos: la tormenta no dura para siempre. Si bien vos pensás 'de esta no salgo más', tenés que ir paso a paso. Lucharla. A mí nadie me aseguraba nada, pero yo tenía fe en Dios que iba a salir adelante", puntualizó.

