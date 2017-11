EL DEBATE 01 se lleva la Copa

EL DEBATE 2001 se quedó con la Copa de Futbol Multiversidad tras superar en una emocionante final a la Prepa Mochis UAS. Los periodistas vinieron de atrás y luego de empatar a 2 en los minutos finales se impusieron en la tanda de penales con marcador de 5-4.La cancha de la Prepa Mochis vistió sus mejores galas para recibir a dos de los equipos con mayor tradición en el futbol de la localidad. Como era de esperarse, el partido fue de ida y vuelta y trajo grandes emociones a los aficionados que asistieron al inmueble. Los pupilos de Miguel Castillo pegaron primero y abrieron el marcador en la primera parte. Rafael Espinoza llevó el balón desde la derecha, dribló hacia el centro y concretó con un disparo cruzado que dejó sin oportunidad al arquero. Sin embargo, los comandados por Ernesto Quintero no bajaron los brazos y antes de que concluyera la primera parte, lograron el empate por medio de Erick Peralta.En el complemento, EL DEBATE tuvo una oportunidad inmejorable de recuperar la ventaja por medio de un penal, pero José Ricardo Gil estrelló su disparo en el poste. Más adelante, los periodistas volvieron a tocar la puerta, con un remate de cabeza que pegó en el travesaño.En la siguiente jugada, la Prepa le dio la vuelta al marcador, cuando Erick Peralta se descolgó por la derecha, mandó un disparo que pegó en el poste y en el rebote, Josué Rodríguez la mandó a guardar. Los debateros no bajaron los brazos y se fueron con todo en busca del empate.A dos minutos de que concluyera el encuentro lograron su cometido, en un tiro libre remataron de cabeza y aunque el arquero tapó el disparo, el rebote le quedó a Rodrigo Baez, quien sólo tuvo que empujarla dentro del área. En la definición desde los once pasos, EL DEBATE no falló y su arquero Adrián Ramírez detuvo el cuarto para asegurar el campeonato.