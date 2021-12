Ecuador: Selección Femenil protesta contra su Federación previo a su juego, para exigir igualdad

Quito, Ecuador.- La Selección Femenina de Ecuador enfrentó a la Selección de Argentina el pasado martes 30 de noviembre del presente para cumplir con su último duelo amistoso dentro de la Fecha FIFA. Antes de iniciar el juego todas se alinearon en el terreno de juego protestando contra la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF).

Las futbolistas entraron al tapete verde con una playera negra que escondieron debajo del uniforme de la Tri. Las seleccionadas de la estratega Emily Lima presentaron esta blusa color negro la cual contuvo en su centro el signo igual (=), pues desaprueban que sus partidos no tienen la autorización para jugar con público.

El reclamo de las chicas es claro, pues no comprenden que la Selección Mayor de Ecuador obtenga ese privilegio, pues la asistencia de los ecuatorianos es clave para cualquier equipo y representación nacional. Para una mujer brinda una satisfacción aún más alta ver a los espectadores en la tribuna y ellas exigen que se gestione el acceso a los aficionados para sus próximos encuentros.

Previo al cotejo frente a la albiceleste Femenil la estratega Emily Lima externó públicamente: "Deben preguntar a la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) por qué no hacen lo mismo que con los varones. Cuando hablamos de desarrollo, debe ser en general", mencionó.

Jugadoras de Ecuador protestan contra la FEF

"No soy hipócrita y no me gustan estas cosas, entonces cuando tengo que hablar bien, hablo bien y diré las cosas como son", complementó Emily Lima, sobre todo porque las damas no tienen apertura para atender entrevistas, petición que solicita la Tri Femenil, así como trasladarse en el autobús oficial, pues ellas lo hacen en transportes ajenos. La varonil si se moviliza con dicho transporte.

EMPATARON CONTRA ARGENTINA

La circulación del partido amistoso de la Fecha FIFA Femenil no tuvo mayor problema. Las ecuatorianas igualaron por 2-2 ante las argentinas. Karen Flores marcó doblete para Ecuador y Mariana Larroquette anotó par de dianas. Los cuatro goles cayeron en el primer tiempo.

