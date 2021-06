Eden Hazard se ve en el Real Madrid la próxima temporada tras la Eurocopa

Tubize, Bélgica.- Eden Hazard no se ve “en otro lugar que no sea el Real Madrid la próxima temporada”, declaró el jugador belga en una conferencia de prensa este lunes en Tubize, en el centro de entrenamiento de los Diablos Rojos para la Eurocopa.

“No me veo en otro lugar que no sea el Real Madrid. Me conozco y sé que si estoy preparado para jugar y completamente en forma puedo hacer grandes cosas con este club”, aseguró tras dos temporadas complicadas con el equipo merengue y los rumores que hablan con insistencia de una salida del club blanco esta próxima ventana de fichajes tras la Eurocopa.

“En primer lugar, me mantengo concentrado en la Eurocopa. Y luego, quiero conseguir grandes cosas con el Real Madrid la próxima temporada”, aseguró con su habitual estilo relajado.

Me quedan todavía tres años de contrato con el Real Madrid, sabemos que los dos primeros años eran complicados, pero quiero continuar dando lo mejor de mí mismo en Madrid”, insistió en dos ocasiones.

Hazard afirmó además que está “muy decepcionado” con la noticia de que Zinedine Zidane no seguirá siendo el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

Eden Hazard durante un entrenamiento con el Real Madrid/EFE

Sabe toda la admiración que he tenido y que tengo por él. He pasado dos bonitas temporadas a su lado. Estoy frustrado por no haber podido darle más”, lamentó el jugador valón.

Sobre su estado físico, Eden Hazard señaló que tiene “algunos problemas” en un muslo pero que estará bien para el comienzo de la Eurocopa.

Bélgica es uno de los favoritos al título de la Eurocopa. Empezará en el torneo el 12 de junio ante Rusia, en un grupo B que completan Dinamarca y Finlandia.