Edén Muñoz de Calibre 50 se inspira en Cruz Azul y le vida a su nuevo éxito "La cruzazulié contigo"

Ciudad de México.- Las desgracias nunca vienen solas, es lo que siempre le pasa a Cruz Azul. A lo largo de sus fracasos de último minuto se le creó el verbo "Cruzazulear" que aunque no es una palabra de uso oficial hasta la RAE ha evaluado incluirla a su diccionario.

Por si eso fuera poco, en los días recientes volvió a vivirse un evento que ha marcado a muchas personas incluso a Edén Muñoz, vocalista del grupo Calibre 50 que aprovechó la tristeza de Cruz Azul para componerles una canción.

A través de redes sociales se dio a conocer un video en donde se ve a Edén grabando su nuevo éxito "La cruzazulié contigo", dicha canción habla de una historia de amor fallida, justo como Cruz Azul ha sido en los últimos años con sus aficionados que cada 6 meses vuelven a creer en ellos con el mismo resultado en momentos importante.

"Esta era la buena, todo le apostaba, hice lo imposible me morí en la raya y pasó lo mismo que siempre me pasa. Una no es ninguna, le pasa a cualquiera pero ya son muchas y no veo la buena, si al fallar se aprende entonces soy la escuela. No se si pensar que el amor no fue pa'mi y si es así entonces para qué nací... la cruzazulié contigo, soy el rey del ya merito", canta Edén Muñoz.

La pagina de Fabebook, "Yo también soy Azul" compartió el video y en la caja de los comentarios algunos fans de la máquina tomaron con gracia el tema que describe cada una de las sensaciones que el equipo los hace vivir cada torneo, especialmente con las derrotas en las fases finales.

Aunque también hay muchos otros que aun siguen dolidos por el mal momento que les hizo pasar el Cruz Azul el pasado domingo en la cancha de CU, pidiendo que despidan a todos los jugadores incluso algunos otros más solicitando a la directiva una demanda contra el cantante por la canción que para su parecer es una burla en su máxima expresión.

La semana en Cruz Azul ha sido de las más difíciles en muchos años, miles de reclamos en redes, así como otros más que publicaron sus videos quemando sus camisetas por la vergüenza que vivieron. Con ello desde la directiva se habló fuerte y se dio a conocer que todos los futbolistas estarán a evaluación para su continuidad.

El pasado viernes, Robert Dante Siboldi renunció como entrenador, así como también acusaron algunos jugadores de recibir llamadas sospechosas previo al partido que afirman que podría tratarse de un amaño y ahora la nueva canción para los sufridos de Cruz Azul.