Edgar Arredondo: “Quiero demostrar que los D-Backs no se equivocaron"

Mazatlán, Sinaloa.- El año pasado, Edgar Arredondo recibió la noticia de que los Rangers de Texas lo habían dejado en libertad, pero el sinaloense no se desanimó ante esta noticia y en el invierno trabajó con mayor libertad, lo que permitió que mostrará más a tope sus capacidades.

A la postre que los Diamondbacks de Arizona decidieran llegar a un acuerdo con él, situación que mantiene motivado al nativo de San Pedro, Navolato y que lo compromete a dar el máximo para llegar a la Gran Carpa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Realmente muy contento y ansioso de poder llegar al equipo de los D-backs, que tiene mucha afición latina, que es un plus que me motiva mucho para echarle ganas y pronto poder estar en Grandes Ligas. Quiero dejarle saber a Arizona que tomaron una decisión acertada al firmarme”, dijo Arredondo a esta casa editorial.

Leer más: MLB: Ramón Urías será integrado al roster de los Orioles

En el 2019, Arredondo no pudo terminar la postemporada con los Tomateros de Culiacán debido a que los Rangers le pidieron que parara, sin embargo, en estos play offs no tuvo problemas para poder ser pieza fundamental para que los guindas levantaran el bicampeonato, algo que le permitió madurar en su carrera a temprana edad.

“Creo que después de este invierno, fue un parteaguas en la carrera de Edgar Arredondo, viene a reforzar la confianza y dejarme saber que no porque se cierre una puerta se acabará el mundo, sino que sirve para seguir mejorando”, explicó.

Toda esta inercia le dio la oportunidad también de debutar en la Serie del Caribe, certamen que le sirvió como vitrina, además de que le sirvió para conocer más secretos del béisbol profesional. “La Serie del Caribe es una experiencia increíble.

El hecho de convivir con compañeros de otros equipos, tanto de LAMP, como del caribe, te deja aprendizajes y este año eso fue. El ver las secuencias que tenía Yadier Molina o César Valdez, el ver las jugadas”, declaró. Por lo pronto, Edgar sigue preparándose a tope para poder reportar el equipo triple A de los Diamondbacks y dar un paso importante al clímax de su sueño.

Leer más: Esto es lo que necesita Jorge Adán para lograr el boleto a Tokio 2020

“Mi preparación no ha cambiado. Me enfoco mucho en el gimnasio y en correr, para mantener fuerte mis piernas y el cuerpo sano. En este año no es la excepción, estoy trabajando fuerte con la ayuda de mi preparador físico”.