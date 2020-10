Edgar Arredondo se ve con más posibilidades de volver a la MLB

Culiacán.- Lamentablemente, en marzo pasado, el sinaloense Edgar Arredondo fue dejado en libertad por los Rangers de Texas, organización a la que perteneció desde el 2013 y con quienes llegó a jugar hasta clase doble A.

Esto no desmotiva al lanzador de 23 años de edad, ya que considera que tiene todo para llamar la atención del resto de las organizaciones. “Gracias a Dios estoy saludable y con muchas ganas de seguir trabajando. Se cierra una puerta de Estados Unidos, pero tengo 29 más que pueden ser abiertas y eso es algo que me motiva más.

El tener salud es una oportunidad para mejor, son muchas ganas de seguir saliendo adelante”, señaló Arredondo, quien desconoce si ya habido interés por alguna otra franquicia de MLB. ” Por el momento, por la situación de que los equipos recortaron su roster no me eh enterado que haya un acercamiento, pero no pierdo la esperanza de que tarde o temprano pueda haber uno. Mientras hay salud, hay oportunidad”.

El oriundo de San Pedro, Navolato, no dejó escapar la oportunidad de agradecer a la organización texana por la oportunidad de crecimiento que le brindaron durante este lapso de tiempo. “Bien agradecido con el equipo de Rangers, por las enseñanzas, haberme pulido tanto en el terreno, como fuera. En los últimos años Texas adquirió pitchers jóvenes que tiraban duro, entonces al tener esa presión detrás de uno, querían verme a mi igual”, sostuvo.

El ser dejado en libertad también le beneficia en su funcionamiento, ya que asegura que los Rangers le pedían más velocidad en sus lanzamientos, cuando él se siente más cómodo con otras herramientas y circunstancias de pitcheo. "Texas me pedía velocidad, en todo el juego me mantenía en 93-94, ellos querían ver 97-98, entonces mi mentalidad era que aparecieran esas cifras, entonces dejaba por un lado la competencia para tratar de dar lo que ellos querían ver", enfatizó.

El equipo de Tomateros siguen con los entrenamienos a días del inicio de la temporada | Captura

Por su parte, el lanzador derecho se siente en óptimas condiciones para ser parte de la rotación de los Tomateros de Culiacán en la venidera campaña de la LMP. “Afortunadamente estoy saludable, durante la pandemia traté de enfocarme mucho en la alimentación y ejercicio en casa. Es el primer año que reporto temprano a pretemporada y la verdad de que se siente muy bonito.

Había tenido oportunidad de estar en pretemporada en Estados Unidos y se siente muy diferente, igual los programas y los compañeros, que ya los había conocido hace algunos años. Hemos venido haciendo muy buen trabajo, me siento ansioso de que empiece la temporada” señaló Arredondo, quien ya se considera más maduro al momento de ponerse la franela guinda. “He venido mejorando a grandes pasos desde el 2016 de mi debut, tanto físicamente, como mentalmente. En los primeros años era más la emoción y no tanto el compromiso. Ahora ya tengo un compromiso personal tanto con la organización, como con el público”.