Édgar Torres piensa en la Serie del Caribe Mazatlán 2021

Mazatlán. El lanzador zurdo y abridor, Édgar Torres, que fuera pieza clave en la rotación de Venados el año anterior, fue uno de los jugadores que hizo presencia en el primer día de actividades y tras meses sin ver acción, se anunció listo para el compromiso.

“Me siento contento por poder tirar una pelota, saber que mi brazo está en óptimas condiciones, mi cuerpo, es bonito volver a sentir el sudor, la convivencia con compañeros, directivos, el sabor a beisbol

Hoy hay que empezar de cero, lo pasado ya fue hecho, ahora tratar de ser mejor, de tener más consistencia entre salida y salida, enfocarme en lo que es el propósito y la mentalidad de estar en la Serie del Caribe como local, con mi equipo, cosa que no he logrado hacer. Es muy importante cumplir esa meta para la afición y para todo Mazatlán”, recalcó el zurdo que será uno de los abridores del equipo porteño para la campaña 2020-2021 de Liga Mexicana del Pacífico. Venados debuta el 15 de octubre en Los Mcchis contra los Cañeros.

Sin presión. Ante las nuevas responsabilidades, en lo que será su segunda campaña como abridor, dice estar contento con este reto.

“No me presiona la responsabilidad, es bonito, como abridor tienes que dar el 100 por ciento en la salida, me gusta, soy de retos, cuando yo me vaya quiero que se diga que se cumplió el objetivo”.