Édgar Torres siempre quiso mejorar en cada salida con Venados de Mazatlán

Mazatlán. Sus grandes actuaciones en su debut como lanzador abridor pusieron en las boletas para la elección de Novato del Año de Liga Mexicana del Pacífico al joven poblano Édgar Torres, de los Venados de Mazatlán.

Pese a que no ganó ese premio, dejó grata impresión en los aficionados mazatlecos que lo consideran un serpentinero con mucho futuro y que pudiera ser el reemplazo de Walter Silva.

Cuatro triunfos en el rol regular y dos en postemporadas son las credenciales de Torres con Venados en la temporada que concluyó este año.

¿Qué haces en estos momentos de la pandemia del coronavirus?

Me encuentro en Puebla, en mi casa, de donde soy. Estoy por salud con mi pequeña hija de 7 meses.

¿De que manera te estás preparando antes de reportar a tu nuevo equipo, Generales de Durango?

En mi casa acondicioné un espacio como un gimnasio y no puedo soltar el brazo. Solo sigo mi programa de pelota de peso y es muy raro que suelte el brazo en los parques, y si lo hago, tengo mucha precaución, escondiéndome de las autoridades.

¿Te afectará el no tener actividad por mucho tiempo?

Creo que es bueno el descanso. Considero que esto me va a servir para llegar más fuerte, porque tuve un invierno desgastante porque era mi primera temporada como abridor con los Venados de Mazatlán. Fue un cambio que tanto mi brazo como mi cuerpo lo tuvieron que asimilar lo más rápido posible para que no me lesionara.

¿Cómo te sientes por tu gran actuación como abridor de los Venados?

Estoy seguro que el jugador trabaja fuerte para que se vea reflejado lo que realmente quiere.

La situación de cómo se prepara uno, la mentalidad, eso cuenta mucho.

No es necesario que diga que trabajé mucho para esperar buenos resultados porque no fue de esa manera. Siempre buscaba mejorar en cada salida que tenía.

De ser un relevo a un abridor es mucha diferencia. Un pítcher abridor es de más desgaste porque tira más pitcheos y es una preparación más estricta para dar el 100 por ciento en la loma. Pasar del quinto inning es una buena salida para cada lanzador.

Seguiré preparándome para seguir siendo un abridor por muchos años a futuro.

¿Qué viene para ti?

Estamos esperando que pase esta pandemia para reportar a Generales. Creo que toda Liga Mexicana ya espera con ansias la pelota, y primeramente Dios nos permita jugar en Liga Mexicana y que no afecte la Liga del Pacífico. No me han dado fecha de cuándo hay que reportar con Generales, dicen que puede ser después del 30 de mayo.

¿Qué otros deportes te gustan?

Desde pequeños jugábamos la cascarita de futbol, basquetbol, volibol y beisbol. Este último deporte fue la prioridad tanto de mi papá como de mi abuelo. Empecé en la Liga de Beisbol Infantil Ignacio Zaragoza, aquí en Puebla.

Jugué en la 7-8 años y en la 15- 16. Me firmó Sultanes de Monterrey, equipo con el que debuté en 2015.

MÁS DE ÉDGAR TORRES

Nació en Puebla, Puebla y tiene 24 años. Debutó con los Sultanes de Monterrey en 2015 y luego fue cambiado a los Generales de Durango, su equipo actual en LMB. En Liga Mexicana del Pacífico su primer equipo fue Naranjeros de Hermosillo y posteriormente llegó a Venados de Mazatlán.