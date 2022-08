Edinson Cavani está muy cerca de llegar a un acuerdo con Boca Juniors

Argentina.- Luego de más de un mes desde que Edinson Cavani anunció su salida del Manchester United, el uruguayo ha estado buscando un nuevo lugar en donde seguir su carrera pero las cosas se han complicado ya que no hay mucho movimiento y el mercado de fichajes en algunas partes se está por cerrar lo que le puede afectar ya que en caso de no encontrar se podría pensar en otras alternativas. Aunque de acuerdo con los últimos reportes desde Argentina han levantado la mano por el jugador y sería Boca Juniors los que estarán dispuestos a ficharlo.

Según se ha dado a conocer en ESPN por el periodista Diego Muñoz, Boca Juniors se ha lanzado con todo por los servicios del delantero charrúa, asegurando que el delantero se encuentra analizando la oferta del cuadro argentino para poder sumarse al equipo de cara a la temporada que está en curso. Aunque tambien en caso de no llegar a un acuerdo podría analizar jugar en Europa con el Villarreal.

"La posibilidad de Cavani empieza a tomar forma para Boca. Cavani evalúa la oferta de Boca, teniendo en cuenta que el mercado argentino se termina en breve y no se materializa su chance con Villarreal aún, más allá de que hay conversaciones", dijo el comunicador. Además agregó que el mismo jugador tiene las ganas de jugar en el equipo Xeneize por lo que se puede dar su llegada.

"No tiene ganas de ir a Alemania o algún destino donde no la pase bien fuera de la cancha y además tiene ganas de jugar en Boca. Hace 10 días esto era impensado y la verdad es que Cavani está mucho más cerca porque el propio jugador evalúa la oferta", sentenció. Por ahora el jugador estaría en constante análisis de sus opciones en Argentina el mercado está por cerrar por lo que en caso de no llegar a un acuerdo sus opciones se irán de nuevo a Europa o a otra liga.

El goleador sudamericano desde su salida del PSG no ha podido encontrar un lugar en donde pueda mostrarse, su paso por el Manchester United no fue el mejor, sus goles fueron pocos y las lesiones le hicieron perderse muchos juegos. Su mejor momento en Europa lo vivió con el Napoli en donde se convirtió en una referente del equipo.