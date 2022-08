Edinson Cavani rechazó a Boca Juniors y piensa solo en Europa

Argentina.- Hace algunos días todo se acomodaba para que Edinson Cavani firmara con el equipo de Boca Juniors y es que le había ofrecido un buen contrato y la oportunidad de seguir jugando, pero luego de un serio análisis de parte del charrúa, se ha decantado por rechazar la oferta para seguir con su carrera en Europa, por lo que ahora está a la espera de una nueva oferta de España.

Según dio a conocer el periodista Fabrizio Romano, el sudamericano no tiene intención alguna de quedarse sin un equipo en Europa por lo que esperará que llegue una oferta para evaluarla y posiblemente quedarse en el viejo continente. Agregó que Cavani tiene la ilusión de jugar en España, liga que no ha podido jugar y que quiere tener la experiencia antes de culminar su carrera.

"Luego de recibir contratos en lss últimas 48 horas, Edinson Cavani le ha comunicado a Boca Juniors que quiere darle prioridad a los clubes europeos. No acepta por motivos familiares. El sueño de Cavani y de su familia es unirse a LaLia e intentar de nuevo un capitulo en España", se lee en la publicación de la fuente. Con ello el charrúa por ahora le cerró la puerta al futbol de Sudamérica.

Cavani de 35 años no hace mucho tenía una oferta del equipo del Villarreal pero justo se cruzó con la de Boca Juniors pero luego de hacerlos esperar parece indicar que no hay nada nuevo con ellos. De momento no tiene ninguna oferta clara del futbol español pero se espera que en las siguientes horas estas puedan llegar a su destino y las evalué.

El uruguayo ha triunfado en el futbol de Italia con el Parma y el Napoli, en Francia con el conjunto del PSG y en Inglaterra le costó más con el Manchester United pero tuvo sus momentos importantes.