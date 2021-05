Edouard Mendy de vender ropa a ser campeón de la Champions League con el Chelsea

Portugal.- El futbol tiene siempre historias dignas de contar y que con el paso del tiempo son la inspiración para los jugadores más jóvenes para intentar sobresalir en el futbol. Esta es la de Edouard Mendy quien por confiar en su propio agente se quedó sin equipo que lo orilló a entrenar solo y vender ropa para solventar gastos para su esposa que esperaba un bebé.

Todo inició con la carrera de Edouard Mendy en el AS Cherbourg en la tercera división del futbol de Francia en donde estuvo ahí hasta el 2014, donde luego dio el salto al Marsella B. Sus grandes acciones en el equipo le dieron la oportunidad de ir subiendo de categorías pero también iniciaron sus problemas.

Edouard Mendy recientemente habló para Marca y reveló que los problemas iniciaron cuando un agente le comenzó a generar ideas de fichar por un equipo de Inglaterra, aseguró que le hizo esperar mucho tiempo y que posiblemente para el verano del 2016 podría llegar a un gran equipo pero al final se quedó sin la oportunidad de jugar.

"Un agente me dejó tirado. Tenía plena confianza en él y me dejó tirado. Me dijo que iba a fichar por un equipo de Inglaterra, pero que tenía que tener paciencia. Pasó el verano, le llamé y no me respondió", dijo el francés.

Pero las cosas se complicarían mucho más pues al quedarse sin club tuvo que buscar otras formas de mantener a su familia, justo en ese momento también otro tema llegaba a su vida y es que estaba esperando un hijo lo que le orilló a vender ropa de segunda en los mercados luego de que un amigo le dio la oportunidad de que se encargara de una tienda.

Aun con todo en contra Edouard Mendy no bajó los brazos y de forma solitaria se comenzó a entrenar, "Entrenada en solitario, esperando una oportunidad. Esa experiencia me ayudó a ver las cosas de otra manera", comentó el jugador. Luego de un año estando haciendo lo mismo le llegó una llamada Reims para luego llegar al Rennais de la Ligue 1 en donde fue visto por los directivos del Chelsea.

De forma sorpresiva para la temporada 2020-2021 fue fichado por el Chelsea llegando al equipo como segundo portero ya que Kepa era el titular pero luego de la llegada de Thomas Tuchel le vio gran calidad y lo puso en el arco y el resto es historia, desde ese momento no ha soltado el arco y ahora es uno de los mejores porteros de la Premier League.

Estuvo siendo la figura del Chelsea en la Champions League salvando los embates del Real Madrid en las semifinales, luego de eso su presencia en la final estuvo en duda por una lesión pero solo pasaron días y se recuperó y este sábado fue titular ante el Manchester City y para su fortuna no tuvo mucho trabajo y en las que participó lo hizo de buena manera.

Tras lo 90 minutos Edouard Mendy se convirtió en el campeón de la Champions League con el Chelsea luego de que hace un par de años estaba en categorías inferiores y hasta vendiendo ropa o sin equipo, actualmente está valuado en el mercado en 25 millones de euros.