Edson Álvarez es separado de su esposa por cuestiones de edad en Holanda

Amsterdam.- Una de las posibles razones de la baja de juego del mexicano Edson Álvarez es que por reglamentación del país de Holanda se le prohíbe vivir junto a su pareja por cuestiones de edad por lo que ella redice en Londres mientras que él lo hace en Amsterdam.

Ya casi un año desde que el mexicano emigró al viejo continente y del nacimiento de su primer hija pero para su mala fortuna todo para él no sido como lo esperaba, en los primeros meses jugaba y marcaba goles pero de un tiempo a la fecha su rendimiento ha bajado y esto recae en situaciones familiares y es que por normas legales Holanda prohíbe que parejas que no alcancen la mayoría de edad vivían juntos, para el país europeo la mayoría de edad es alcanzada a los 21.

Edson cuenta con 22 años mientras que Sofia su pareja apenas tiene 20 esto obliga a que ella viva en Londres hasta que cumpla 21, por esa situación el día de ayer el mexicano tuvo que viajar a Inglaterra solo para ver a su hija y pareja por este 14 de febrero. Pero solo pudo estar unas horas pues debe regresar a reportar con su equipo.

Pero en redes sociales se pudo ver el momentos en el que compartió imágenes ya con su pequeña bebé y familia, ya que en Holanda se encuentra solo y según sus palabras es un gran peso en su carrera.

Álvarez pendelt op zijn vrije dagen noodgedwongen op en neer naar Londen. Op die manier kan hij dochtertje Valentina af en toe toch nog zien... �� �� ���� #ajax pic.twitter.com/MGjJthHSY4 — Ajax Life (@ajaxlife) February 14, 2020

"La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura". Dijo para De Telegraaf.

Ahora ya en Amsterdam deberá centrarse para su próximo duelo de este domingo ante el RKC Waalwijk en donde estará a las ordenes de su entrenador si quiere utilizarlo.