Edson Álvarez evita comparaciones con Rafa Márquez; "Estoy forjando mi carrera"

Cardiff.- Desde la concentración de la Selección Mexicana en Gales, Edson Álvarez concedió una rueda de prensa como parte del plan de trabajo del combinado azteca ante los medios, donde habló de carrera y lo que quiere evitar como por ejemplo ser comparado con Rafael Márquez ya que quiere ser recordado por su gran juego.

Como ya se está haciendo una costumbre los jugadores convocados a Selección Mexicana se dan el tiempo para atender a los medios, en este caso fue Edson Álvarez quien fue el encargado de hablar tanto de su carrera como de los duelos amistosos que sostendrán dentro de unos cuantos días ante Gales y Costa Rica.

El primer tema abordado fue las comparaciones con Rafa Márquez y es que desde hace tiempo se ha comenzado a buscar al jugador que haga la diferencia en el selección principalmente en la zona defensiva que es donde se concentran los jugadores con más carácter. Ante la continua comparación el jugador del Ajax decidió darle un alto a las declaraciones sobre ocupar el lugar del zamorano, canterano del Atlas.

Aseguró que por ahora él se encuentra forjando su propia carrera, aunque no duda en aclarar que una figura como Rafa Márquez son una inspiración para él como para otros jugadores, por todo lo que consiguió en el futbol tanto en selección como en clubes.

Edson Álvarez se perfila como titular ante el partido contra Gales | Foto: Twitter Selección Mexicana

"Me inspiro en él, me gustó el liderazgo, todo lo que él aporta, pero bueno yo estoy haciendo mi camino, estoy forjando mi carrera, claro que me gustaría llegar a ser un referente, pero que la gente me vea como lo que soy", dijo Álvarez.

Agregó que él también tiene algunas cosas que lo hacen distinguirse como el 5 veces mundialista pero que espera que su labor sea recordada como lo que hizo Edson Álvarez, "Rafa tenía unas cualidades envidiables, pero yo también tengo lo que me distingue y quiero que la gente me recuerde por eso", dijo.

También habló de lo que espera en estos dos partidos en Europa ante selecciones de grandes jugadores como Gales y Costa Rica, asegura que jugar en Europa es bueno ya que hay más competencia y que no siempre podrás pasarle por encima a los rivales como pasa en Concacaf.

"Competir en Europa, te deja mucha enseñanza, más retroalimentación y espero que podamos seguir enfrentando a rivales de jerarquía", finalizó el jugador canterano del Club América.