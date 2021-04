Edson Álvarez molesto con las críticas a jugadores mexicanos en Europa

Ámsterdam.- Edson Álvarez estalló contra los que crítican a los jugadores mexicanos en Europa dejando claro que no conocen todo lo que pasan en el otro lado del mundo como para dejar su critica solo por dañar y perjudicar. En estas palabras van englobado tanto a aficionados como medios de comunicación que han dejado ver en muchas ocasiones palabras fuertes para los "extranjeros".

Estas palabras las dijo durante una entrevistas post partido de Europa League en donde el Ajax cayó ante la Roma, el video fue rescatado por un canal de YouTube de nombre Guerreros Aztecas. Edson Álvarez dejó claro que para nada está contento con las palabras de la gente que desconoce el día a día de los pocos jugadores mexicanos en Europa.

"El mexicano habla, el mexicano y no tiene la mínima idea de lo que pasa acá, somos pocos mexicanos que estamos en Europa y como somos pocos, somos el foco de atención y llueven criticas por todos lados", afirmó el seleccionado mexicano.

Agrega que no cualquiera puede dar el paso a Europa y lo que están es por algo, no porque se ganaron el lugar de forma sencilla, pero reató que aun así la gente va hablar se hagan las cosas bien o no, por lo que ya dejó de lado que esas palabras le afecten. "Hay que aprender, disfrutar que no cualquiera puede llegar a estar de esta lado, la gente siempre va hablar, no pasa nada", sentenció.

Edson Álvarez pide conocer más antes de hablar de lo que no saben | Foto: AFP

Actualmente Edson Álvarez es uno de los jugadores mexicanos en Europa que mejor momento está pasando, sino que es el mejor luego de que el resto de jugadores por lesiones o estar en la banca no se muestran como deberían. El "Machín" es líder junto al Ajax en la Erediviie y se apunta a quedarse con el título al final de la campaña.

Edson llegó a Europa en el 2018 luego de quedar campeón con América emigró junto a Diego Lainez pero a diferente equipo y al mismo tiempo en Pachuca dejaron ir a Erick Gutiérrez, al caso que los 3 jugadores llegaron en tiempos iguales y el mediocampista con recorridos defensivos es el que ha estado sobre ellos desde hace un buen tiempo.

Ahora se mantiene concentrado en su club, en la remontada ante la Roma en Europa League, seguir líder en su liga domestica y pensar en Selección Mexicana que es de los posibles jugadores que vayan a Juegos Olímpicos o Copa Oro todo dependiendo de lo que decidan en la Selección.