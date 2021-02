Edson Álvarez no será tomado en cuenta para el Preolímpico

El director técnico de la Selección Mexicana Sub 23, Jaime Lozano, informó que Edson Álvarez no formará parte del equipo nacional que dispute el Preolímpico de la Concacaf con sede en Guadalajara 2021.

Según Lozano, Edson Álvarez esta contemplado para jugar con la Sellecion Mayor de Gerardo Martino en la próxima etapa de eliminatorias de la Concacaf.

"Con Edson es complicado, porque desde que llegué Gerardo Martino me dijo que lo necesita, no está tomado en cuenta para la sub 23", reveló Lozano en entrevista con Marca Claro MVS.

Con respecto al caso de Diego Lainez, Lozano no lo descarto ni lo puso fuera del Preolímpico, al contrario, se dijo contento de ver como el mexicano ha tenido mucha más presencia con el Real Betis y eso es un gran aliciente para llevarlo al certaméon clasificatorio con la Selección Mexicana Sub 23.

"Con Diego Lainez es uno de los que cambia la situación, hace un año no jugaba, pero ha cambiado su situación, si puede llegar a tiempo nos gustaría mucho que estuviera con nosotros, llegaría prácticamente a jugar una semifinal con un viaje largo", añadió el DT.

Lainez es el nombre de experiencia de Lozano, con el cual cuenta para estar presente en el Preolímpico de Concacaf, pegado con hombres de experiencia como Alejandro Mayorga, José Juan Macías y César Huerta.

El 13 de marzo de 2020, Concacaf suspendió todas las competencias programadas para los próximos 30 días debido a la pandemia de coronavirus. Finalmente las nuevas fechas para el torneo serán del 18 al 30 de marzo de 2021.