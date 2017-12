Edson Puch se pierde el Mundial de Clubes

Pachuca, Hidalgo.- El equipo de los Tuzos del Pachuca se declaró listo para el Mundial de Clubes, por eso ya realizaron el viaje a los Emiratos Árabes Unidos para encara el certamen que arrancará el próximo 6 de diciembre en donde el equipo hidalguense buscará hacer su propia historia.

¡Hemos llegado a nuestro destino!

Nos encontramos en Abu Dabhi, lugar donde realizaremos los preparativos previos a nuestro debut ante Wydad Casablanca.

#ElÚnicoEnMi pic.twitter.com/ISdn8uaCwf — Club Pachuca (@Tuzos) 4 de diciembre de 2017

Pese a que van con los ánimos a tope con la oportunidad de dejar huella en uno de los certámenes de clubes más importantes del mundo, no todo es color de rosa para los Tuzos, ya que el atacante chileno Edson Puch, causó baja del equipo por una lesión en la rodilla, situación que le privará jugar en dicha competición.

Fotografía: Jam Media

Esta nueva etapa del chileno Edson Puch en el futbol mexicano con los Tuzos del Pachuca no ha sido para nada buena, pues las lesiones no lo han dejado realizar el rendimiento que desea para pesar en el equipo y ahora que se le presentaba una oportunidad más para mostrarse con los hidalguenses no podrá hacerlo.

Fotografía: Jam Media

El pasado 18 de octubre el chileno sufrió una lesión en la rodilla en un partido ante los Diablos Rojos del Toluca, de la cual no se ha podido recuperar, situación por la cual el técnico Diego Alonso prefirió no arriesgarlo y llamó al joven Pablo López.

Fotografía: Jam Media

GRANDES MOMENTOS EN EL NECAXA

Edson Puch salió de los Rayos del Necaxa en el torneo pasado luego de hacer una extraordinaria campaña en donde anotó 16 goles en 36 partidos disputados, siendo el futbolista que comandó en su momento la ofensiva del cuadro de Aguascalientes.

Fotografía: Jam Media

En el presente torneo con los Tuzos del Pachuca, Edson Puch, solamente participó en 9 partidos de los cuales 5 arrancó como titular, acumulando un total de 440 minutos jugados y anotó 2 goles.

Fotografía: Jam Media

La participación del equipo de Pachuca en el Mundial de Clubes comenzará el próximo sábado 9 de diciembre ante el campeón de África Wydad de Marruecos.