Eduardo "Sugar" Núñez y Guillermo "Borrego" Ávila libraron la bascula

Los Mochis.- La báscula no fue un mayor peligro y los contendientes del duelo estelar de la función de box de mañana en el gimnasio "Cochul" Montiel pasaron la difícil prueba y con ello se declararon listos para el interesante intercambio de metralla.

Eduardo "Sugar" Núñez registró un peso oficial de 58. 100 kilos, mientras que su rival en turno, el jalisciense Guillermo "Borrego" Ávila registró 800 gramos más que el peleador local por lo que el peso pactado de 59.00 kilos quedó librado. El duelo será a diez episodios.

"Me siento muy bien, muy motivado porque no batalle mucho para dar el peso, ahora a esperar la hora de subir al cuadrilátero a dar lo mejor de mí, parece que vienen cosas buenas para mi en caso de que logre el triunfo pero todavía no hay que pensar en nada que no sea esta pelea ", comentó el" Sugar " Núñez que busca mejorar todavía más su impresionante récord en el boxeo profesional de 27-1-0 con 27 kos.

En el resto de los combates tampoco hubo ningún problema pues los contendientes cumplieron con el peso.

En el duelo semiestelar, Alfredo Olivas va contra Darío Buitimea en mosca a seis giros.

El emergente José "Cheche" Valenzuela medirá fuerzas con Roberto Mendoza a cuatro rounds en la división welter y José Castro se verá las caras con Jesús Valle en mosca a cuatro episodios.

Héctor Astorga contra Alejandro Zárate en Ligero a cuatro rounds y Jorge Lugo ante Santiago Alarcon a cuatro rounds en la categoría de los Ligeros.