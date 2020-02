Eduardo Trelles presume a su esposa por encima de Yanet García

Ciudad de México.- Luego de estar alejado de las pantallas de televisión, Eduardo Trelles ex analista de la cadena Televisa Deportes se ha dedicado a realizar videos desde la comodidad de su casa ara seguir analizando los temas más relevantes del deporte pero algo que le da un toque peculiar es la presencia de su esposa en esos videos, con ello ha logrado ganar cierta popularidad por el gran físico de su mujer.

Ahora con cierta fama alcanzada un portal de noticias comparó a Lorena Cid, esposa de Lalo Trelles con la modelo y presentadora del clima Yanet García luego de que se dejara ver haciendo ejercicio con un atuendo ajustado que dejaba notar su gran físico.

Ante esta situación el comentarista no se quedó atras y con una captura del articulo y unas palabras reiteró como un caballero que no solo el físico es algo que tiene su esposa si no que su intelecto es algo mucho más valioso.

"La cultura del ejercicio, además de abogada y escritora", fueron las palabras de Trelles en su cuenta de Twitter para resaltar a su esposa. El portal solo comparó a Yanet García la chica del momento por sus presentaciones de cuidado fisico y presentadora de clima en un programa matutino con la esposa del periodista luego de que ambas se ejercitaran con una ropa muy ajustada.

La cultura del ejercicio, además de abogada y escritora. pic.twitter.com/fZ4jzWe2Av — Eduardo Trelles (@eduardotrelles) January 29, 2020

Luego de esta publicación y de la respuesta de su esposo, Lorena Cid agradeció al portal contestando también en sus redes sociales el "piropo" que le habían hecho.