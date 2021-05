Edurne García brilla como pocas ante las cámaras en el cierre de temporada de Got Talent España

España.- Con el fin de la sexta temporada del programa Got Talent España la bella cantante Edurne García mostró un atuendo espectacular que la hizo brillar en la gala final, pero no fue de una sola noche ya que en cada participación demostró su excelente gusto para su atuendo que no pasó desapercibida en ninguno de los programas.

A través de su cuenta de Instagram Edurne García quien es la pareja del futbolista español y portero del Manchester United, David de Gea mostró el vestido con el salió a cuadro totalmente radiante que la hacían lucir aun más bella. La parte alta del vestido portaba un estilo de volumen asemejando un tipo de melena en color blanco que de le dio el toque.

Durante la emisión fue el centro de atención al igual que con sus compañeros. Se realizó el cierre del programa mismo que ganó Celia Muñoz siendo la ganadora de la sexta temporada de Got Talent, su talento ser una de las mejores ventrílocuas novatas de España entre más de 260 personas que pasaron durante todas estas semanas.

Pero esa no fue la única ocasión en la Edurne García demostró porque David de Gea está completamente enamorada de ella y es que a lo largo de las emisiones presentó otros diseños que la hicieron lucir especular como uno de los recientes, totalmente plateados de pies a cabeza con una apertura justo en el abdomen que dio el toque se sensualidad que acostumbra.

Recientemente Edurne García fue madre y ahora con el paso del día de las madres en España dejó su mensaje acompañada de su pequeña hija Yanay quien solo tiene 2 meses de vida pero a quien le agradeció lo que le ha dado. Es su primer festejo del día de las madres y se dijo muy feliz.

Ahora su tiempo se lo dedicará a su pequeña hija y a su familia aunque el jugador sigue en actividad en Inglaterra estaría reportando con ellos en las siguientes semanas para unos días ya que deberá volver a concentrarse para lo que viene con torneos internacionales.

Edurne García es española y ha destacado como cantante cuando salió del programa de Operación Triunfo. En 2015 debutó oficialmente con el sencillo Amanecer. También ha participado como actriz en series españolas como Hospital Central en el lejano 2002.