Edurne García cautiva a sus seguidores con linda foto anunciando nuevo proyecto.

La modelo y cantante española, Edurne García, se ha convertido en toda un celebridad en redes sociales y aunque en las últimas semanas se ha ausentado un poco ha dejado grandes sensaciones para sus seguidores.

Edurne García tuvo recientemente una exitosa participación en el programa Got Talent España como una de los miembros del jurado, deleitando a sus seguidores desde la pantalla chica.

La cantante española esposa del portero David De Gea, se encuentra disfrutando de su pequeña hija Yanay que nació hace algunos meses por lo que se ha alejado un poco de sus redes sociales para dedicarle tiempo a la pequeña.

Sin embargo, eso no ha impedido que sus seguidores se deleiten de la belleza de García, que en una de sus últimas publicaciones dejo ver su linda figura en traje de baño junto a su hija.

En esta ocasión, la cantante cautivó a sus seguidores en redes sociales con una linda foto de su rostro, como parte de una noticia para sus fans sobre un nuevo proyecto.

Publicación de Edurne García en redes sociales/@edurnity

“Sé que este verano no he estado tan activa en redes como otros años… pero os puedo decir que he estado preparando una reedición de Catarsis hecha con mucho mucho amor!! Y que estoy MUY FELIZ!!!”, escribió Edurne que en solo unas horas recibió más de 96 mil me gusta y recibió cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Edune García se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, como los lindos momentos que pasa con su pequeña y con su esposo, así como parte de sus proyectos en la música y hasta sus participaciones en televisión donde ha dejado ver su belleza.

Foto compartida por Edurne García en redes sociales/@edurnity