Edurne García dedica buen domingo a sus seguidores con linda fotografía

La cantante española Edurne García sigue consintiendo a sus seguidores en redes sociales y en esta ocasión deseo buenos días acompañados de una linda fotografía mostrando su belleza.

Edurne García que actualmente se encuentra en las grabaciones de una nueva temporada de Got Talent España, no deja de sorprender a sus seguidores con su belleza, no solo en la pantalla chica desde el programa sino también en sus redes sociales.

La también modelo no pierde oportunidad para lucir su belleza en redes sociales y aunque en las últimas semanas estuvo un poco ausente por disfrutar de su pequeña hija Yanay, ha regresado enamorando a sus fans con un lindo outfit en color negro durante las grabaciones de Got Talent España.

Seguimos descubriendo mucho talento en Got Talent!! Y aprovecho para contaros que pronto tendréis nueva música!!...Feliz domingo!!!”, escribió Edurne.

La publicación de la cantante española tuvo una gran aceptación entre sus seguidores en redes sociales, alcanzando los más de 60 mil me gusta y casi los 400 comentarios, donde los elogios no se hicieron esperar para la esposa de David De Gea.

Edurne García se ha caracterizado por compartir en redes sociales algunos momentos de su vida cotidiana, además de su trabajo como cantante y dentro del mundo del modelaje, encantando a sus más de 1.8 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

