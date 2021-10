Edurne García enamora a sus seguidores mostrando outfits que uso en su nuevo videoclip.

La cantante española Edurne García sigue muy activa en sus redes sociales y más ahora luego de haber lanzado su nuevo videoclip del tema “Boomerang”, con lo que ha enamorado a sus seguidores.

Edurne García, esposa del portero español del Manchester United, David de Gea, vive un gran momento en su vida profesional, luego de que al principio de año tuvo a una niña Yanay, en la segunda parte del 2021 se ha dedicado a diferentes proyectos.

La cantante que ha participado como parte del jurado en Got Talent España, se ha dedicado recientemente a sus proyectos musicales lanzando un nuevo videoclip del tema “Boomerang” y en sus redes sociales ha mostrado los bellos momentos que vivió durante la filmación.

En esta ocasión Edurne ha cautivado a sus seguidores al lucir su belleza con algunos de los outfits que utilizó durante la filmación del vídeo, donde ha mostrado como siempre su belleza y linda figura.

Fotos de Edurne García mostrando su belleza en redes sociales/Foto: Instagram

“Os comparto algunas fotillos del rodaje de #Boomerang! Qué frío pasé! ���� Aunque fue una experiencia inolvidable. Creo que es uno de mis videoclips favoritos de mi carrera ����”, escribió la cantante dejando ver en tres imágenes algunos de los cambios de looks radicales que utilizó en el videoclip, recibiendo miles de me gusta y cientos de comentarios donde los halagos y elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Edurne García se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales mostrando los bellos momentos que pasa con su pequeña Yanay y David de Gea, así como su trabajo en el mundo del espectáculo donde cautiva a sus más de 1.9 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Publicación de Edurne García luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram