Edurne García muestra su belleza y elegancia con lindo vestido en color amarillo.

La cantante española Edurne García sigue conquistando a sus seguidores en redes sociales sorprendiéndolos con cada una de sus publicaciones se ha encargado de mostrar su belleza y carisma.

Edurne García, es esposa del portero español David de Gea, y hace algunos meses estuvo un poco ausente dentro de las redes sociales mientras disfrutaba los primeros meses de su pequeña hija Yanay, quien nació en el mes de marzo.

La española ha regresado con las pilas recargadas y en las últimas semanas se ha mostrado muy activa en redes sociales, anunciando nuevos lanzamientos musicales, como dejando ver su belleza y la ternura de su pequeña en algunas publicaciones.

En esta ocasión, Edurne mostró su lado más bello, al compartir una serie de imágenes luciendo un lindo vestido largo en color amarillo mostrando su porte y elegancia dejando ver su linda figura como parte de las fiestas decembrinas.

La publicación de García, quien fue parte del jurado de Got Talent España hace algunas semanas, no paso desapercibida entre sus seguidores alcanzando más de 85 mil me gusta y cientos de comentarios donde los elogios hacia la cantante española no se hicieron esperar.

Publicación de Edurne García luciendo su belleza/Foto: Instagram

Edurne García se ha caracterizado por compartir en redes sociales parte de trabajo en los diferentes ámbitos, tanto musicales como de conducción mostrando su talento y belleza en todo momento, además de dar a conocer parte de su vida cotidiana y algunos bellos momentos que pasa con su pequeña hija.