Efmamj Jasond González, jugador con que lleva las iniciales de todos los meses en su nombre

Argentina.- Existen muchos casos en que los padres nombran a sus hijos en honor a algún personaje que para ellos marcó una parte de su vida, por eso en el mundo hay muchos Ronaldo, Diego Armando, Lionel pero este caso es algo mucho más peculiar.

Efmamj Jasond González es un jugador colombiano que recientemente firmó con San Lorenzo de Argentina, pero aquí lo que llama la atención y es que su nombre esta formado con las iniciales de todos los meses del año. Efmanj tiene apodos como calendario, almanaque.

��️“Me encanta mi nombre”. Efmamj Jasond González, el colombiano cuyo nombre tiene las iniciales de todos los meses del año, firmó contrato en el Ciclón: “Acá me dicen Negro, Almanaque y Calendario, ja” ➡️ https://t.co/p20KJrTTfp pic.twitter.com/lPBZdnLv2R

En entrevista para el portal Olé el joven colombiano respondió preguntas sobre su fichaje y su nombre, del cual se dice feliz al tenerlo,

¡Está hermoso! En la escuela me preguntaban si a los 18 me lo iba a cambiar y yo siempre decía que ni loco. A mí me encantan mis nombres...