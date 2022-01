Ekaterina Novikova muestra su belleza como toda una niña buena luciendo lindo vestido.

La modelo Ekaterina Novikova se ha convertido en toda una sensación en redes sociales mostrando su espectacular figura y belleza en cada una de sus publicaciones, las cuales en ocasiones han sido algo subidas de tono, pero en esta ocasión ha mostrado su sencillez luciendo como toda una niña buena.

Ekaterina Novikova es una joven que desde temprana edad incursiono en el mundo del modelaje y las pasarelas, siendo referencia de las mejores marcas de ropa y trajes de baño, atuendos con los cuales ha deleitado la pupila de sus seguidores mostrando sus mejores curvas.

La joven rusa ha deleitado a sus fans con su encantadora mirada y lindo rostro, además de mostrar su rubia cabellera, ganado gran popularidad que la han colocado como toda una influencer dejando ver parte de su gran estilo de vida al igual que algunos momentos que vive con sus dos hijos, a los cuales ha mostrado en algunas ocasiones.

En esta ocasión Novikova sorprendió a sus seguidores en redes sociales, pero no por realizar una publicación donde muestra de más o con algún outfit demasiado llamativo, pues mostró su lado tierno y encantador luciendo como toda una niña buena portando un lindo vestido casual mostrándose fresca y relajada.

“Where are you going to drive me? �� (¿Adónde me vas a llevar? ��)”, escribió Ekaterina en la publicación donde mostró su lado tierno sobre un automóvil portando un lindo vestido corto casual luciendo fresca portando un pronunciado escote, alcanzando casi 300 mil me gusta y recibiendo más de tres mil 700 comentarios con elogios y corazones por su belleza.

Publicación de Ekaterina Novikova mostrando su bello rostro en lindo vestido/Foto: Instagram

Ekaterina Novikova se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como algunos de los momentos que pasa con sus pequeños y qué decir de mostrar sus encantos desafiando la censura mientras muestra parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 2.6 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

