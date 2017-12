El AC Milan sigue sin carburar, empata con la Fiorentina

Great reaction and hard work: the words from Gattuso's interview

The boss's reaction https://t.co/Hx8XGLv5I9

Reazione e lavoro: le parole dell'intervista di Rino Gattuso a @MilanTV dopo #FiorentinaMilan

Le parole del Mister https://t.co/Icj9VJ1aEE pic.twitter.com/bUcuMBDw1Z