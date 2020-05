'El América nos paso por encima': César Montes

Nuevo León.- Monterrey se llevó su quinto título de la Liga Mx el pasado diciembre cuando derrotó al América en tanda de penales en la final de vuelta que se dispustó en el estadio Azteca, y cuatro meses de esa hazaña, el jugador César Montes reveló algunos detalles interesantes de aquel emocionante partido.

César Montes, central de los Rayados, recordó aquella final en una charla con ESPN en la que fue muy autocritio consigo y con el equipo, señalando que América fue mucho mejor que ellos en el primer tiempo y que pudieron recomponer las cosas a tiempo.

La verdad que prácticamente el primer tiempo si somos realistas y reconocemos, América nos estaba pasando por encima, tenía controlada la final, nosotros no la veíamos por donde, entonces el cambio del 'Turco', realmente él quisiera que hubiera jugado desde inicio, pero yo físicamente por la lesión no me daba, entonces solo eran 30 minutos y lo hablamos en la concentración antes del partido, que iba a jugar 30 minutos para cerrar el partido", mencionó el “cachorro”.

Como el mismo lo indica, el joven seleccionado nacional tuvo una lesión en esa misma semana que evitó que jugará de titular ese duelo, por lo que no fue titular y no pudo estar con el equipo los primeros 45 minutos que los 'azulcremas' fueron un vendaval sobre la portería de Barovero.

No esperábamos que América fuera a controlar tanto el partido en el primer tiempo, entonces prácticamente nos pasaron por encima y al medio tiempo me manda a calentar. Es una final, nos volvemos locos, yo voy a entregar todo y ya entrando al vestidor me dice que me calme un poco porque puede ser muy posible que fuéramos a tiempo extra y yo prácticamente no iba a aguantar todo el tiempo extra", mencionó el sonorense.