El Balón de Oro no será otorgado en 2020 debido al coronavirus

El Balón de Oro, galardón más prestigioso del futbol a nivel individual, no será concedido en 2020 en vista de la presente temporada ampliamente afectada por la pandemia de COVID-19, anunció este lunes la revista France Football, organizadora del premio.

"Por vez primera desde 1956, el Balón de Oro va a hacer un descanso. No habrá edición en 2020, ya que no se reúnen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede -ni debe- ser tratado como un año normal", afirma el redactor jefe de la revista, Pascal Ferré, en un comunicado.