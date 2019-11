El Barcelona busca en la Champions la calma al enfrentar al Slavia Praga

Barcelona, España.- El Barcelona recibe este martes al Slavia de Praga para intentar dar un paso más hacia los octavos de final de la 'Champions' con una victoria que sirva de bálsamo tras la dura derrota del sábado en Liga.

La remontada del Levante en apenas siete minutos para acabar ganando 3-1 dejó tocado al Barça, apenas unos días antes de recibir al Slavia, colista del grupo F de la Liga de Campeones.

Líder de la llave con tres puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund (2º) e Inter de Milán (3º), el Barça necesita una victoria que le afiance en cabeza antes de enfrentarse a los dos rivales más fuertes del grupo.

“Es un partido importante porque estamos cerca de la clasificación, queremos ganar y haremos todo para ganar”, dijo este lunes en rueda de prensa el lateral azulgrana Nelson Semedo.

En una jornada en la que todavía ninguno de los equipos de la llave puede asegurar su pase a los octavos del torneo continental, el Barcelona quiere tres puntos que le dejarían a solo uno de la clasificación y serían un bálsamo tras la derrota en Levante.

“Cuando pierdes tienes más presión, venimos de perder un partido y sabemos lo que significa. Para nosotros está bien porque te obliga a una reacción, generalmente solemos reaccionar bien y espero que mañana sea igual”, dijo este lunes el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.

El Barcelona mantuvo el liderato liguero, pero la derrota ante el Levante debe haberle traído a la memoria lo mal que lo pasó hace quince días en Praga, donde, pese a ganar 2-1, acabó acosado y salvado por las grandes paradas de su portero Marc André Ter Stegen.

“Nos ha tocado sufrir”, reconocía el propio Valverde, en un nueva prueba de lo que le está costando al equipo azulgrana este año imponerse fuera de casa.

En ocho partidos oficiales lejos del Camp Nou, el Barça sólo ha podido ganar tres, mientras mantiene su fortaleza en casa con seis victorias en otros tantos partidos oficiales.

El equipo azulgrana recibirá al conjunto checo mermado en ataque tras la lesión muscular de Luis Suárez en la pierna derecha el sábado contra el Levante.

No es una lesión importante, no sé cuánto puede estar (de baja), no tengo la certeza absoluta de si puede estar para mañana (hoy), creo que es justo, ya veremos si para el fin de semana” en Liga, dijo Valverde.