El Barcelona ya conoce cuando enfrentará a la Juventus en la Champions League

El Barcelona que hace unos días conoció a sus rivales de Grupo en la Champions League, tendrá una semana muy difícil a finales de octubre, pues en una semana tendrá dos difíciles encuentros ante dos grandes equipos de Europa, el Real Madrid y la Juventus.

Este viernes se dieron a conocer las fechas para los partidos de ida de la fase de grupos de la Champions League y el Barcelona situado en el Grupo G junto a la Juventus, el Dinamo Kiev Ferencvaros, ha conocido cual puede ser una semana crucial tanto en LaLiga como en la competición europea.

Se debe señalar que ante la pandemia por el coronavirus que hace algunos meses obligo a que el futbol del mundo se detuviera, el calendario de futbol para la temporada 2020-2021 ha quedado muy saturado por lo que los partidos en diferentes competiciones han quedado muy empalmados lo cual hace que algunos equipos vayan a tener semanas llenas de presión como es el caso del Barcelona.

Este viernes el Barcelona ha conocido el calendario para la fase de grupos de la Champions League en el cual debutará en casa ante el Ferencvaros el martes 20 de octubre, dos días después de visitar al Getafe en LaLiga y cinco días antes recibir al Real Madrid en el Camp Nou.

Pero eso no es todo, pues el Clásico Español no será la única gran prueba para el Barcelona en esa semana, pues el 28 de octubre los dirigidos por Ronald Koeman visitaran a la Juventus más esperado del Grupo G de la Champions League, ya que no solo dos grandes equipos se enfrentaran sino que también dos de los mejores jugadores del mundo como lo son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a verse las caras en un campo de futbol.

La Juventus recibirá al Barcelona el próximo 28 de octubre en la Champions League, el partido estrella de esta fase de grupos de la edición 2020/2021, con la vuelta fijada el 8 de diciembre durante la 6ª y última jornada.