El Betis cumplirá reglamento y si prestara a Diego Lainez para el Preolímpico

Días atrás se comentó que el Real Betis no iba a prestar al jugador mexicano Diego Lainez para el Preolímpico de Concacaf, cosa contraria que argumento el día de hoy el director técnico, Manuel Pellegrini, quien dijo que se apegarán a un reglamento el cual deben cumplir.

"Hay un reglamento que cumplir por ambas partes y el Betis es un club que siempre cumple con ello", declaró el estratega en rueda de prensa previo al partido que enfrentarán en la Liga contra el Alavés.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Cumpliremos lo que nos somete las federaciones. Hay unas fecha y no vamos a dar ventaja de ningún tipo", agregó el estratega.

Lainez sería un gran aliciente para reforzar a la Selección preolímpica en el torneo de Concacaf, ya es un jugador con más minutos en la liga española y llegaría a aportar grandes cosas al combinado nacional que es dirigido por Jaime Lozano.

Leer más: Pumas vs Cruz Azul dónde y a que hora verlo: Jornada 10 Liga MX

El delantero mexicano suma 12 partidos jugados en la liga español esta temporada con el Real Betis, cuatro en copa del rey y dos asistencias contando liga y copa este 2021.

El próximo 7 de marzo comenzará otro miniciclo para la selección sub 23 con jugadores de la Liga MX de cara al torneo que se llevará a cabo en Guadalajara y concluirá el 10 de marzo.

El Preolímpico de la Concacaf dará inicio el próximo 18 de marzo y México iniciará su participación ese mismo día enfrentando a República Dominicana, tambien se jugará ese mismo día el Estados Unidos vs Costa Rica.

Leer más: Partidos para hoy 6 de marzo de Liga MX, Bundesliga y más dónde y a qué hora verlos

Los juegos continuan el 19 de marzo con el Honduras contra Haití y Canadá vs El Salvador. El 21 de marzo se miden Estados Unidos vs Republica Dominicana y el Costa Rica vs México.