El Betis de Guardado pierde ante el Atlético de Madrid

La plantilla de Quique Setién no logra enderezar el camino en La Liga. El conjunto de Andrés Guardado no sabe de triunfos desde la Jornada 6 y hoy fue derrotado por la mínima diferencia ante Atlético de Madrid. El mexicano jugó solamente 66 minutos tras salir de cambio.

Las alarmas del Betis y del Tri se encendieron luego de que el Principito se lastimó en una jugada de balón dividido. El gol cayó al 29’ por obra de Saúl Niguez que empujó el esférico ante un arco en el que Adán estaba completamente vencido de lado contrario.

Los locales buscaron recuperar el marcador. Durante la primera parte, el mexicano fue artífice de los intentos para alcanzar a los colchoneros, pero le sirvió poco.

Para el complemento, Betis continuó con el ímpetu por la igualdad. La insistencia ocasionó que Oblak se luciera con una atajada al disparo de Tello que se saboreaba el empate.

CRÓNICA | Injusta derrota de un buen Real Betis (0-1)



Ya en la recta final, la escuadra del Cholo Simeone buscaba aniquilar, al ser superior y tener una serie de oportunidades que no pudo concretar para firmar el 2-0. La salida de Guardado afectó el sistema del Betis y su ataque ya no tuvo un líder. Así, las tribunas del Benito Villamarín vieron la derrota y la situación del cuadro andaluz que en La Liga no consigue recuperar el paso.

Betis se quedó con 18 unidades, mientras el Atlético festeja 33 puntos que lo colocan por encima del Real Madrid y en la tercera posición por debajo del Barcelona y El Valencia.

Con información de Mediotiempo