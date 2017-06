El mundo del boxeo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ra-fael “Borrego” Chávez González. Ante esta situación, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo habló sobre la la-mentable momento que está viviendo la dinastía Chávez.

LUTO BOXÍSTICO

“Es una pena que nos llega y pega fuerte a la comunidad boxistica del país y el mundo. Los que tenemos el gusto de conocer a la familia Chávez sabemos que son gente de trabajo, gente del deporte y que tengan que pasar una situación de este tipo la verdad es lamentable. En los particular cuando me tocaba saludar a “El Borrego” siempre tenía una sonrisa sincera que regalar, ojalá que las autoridades hagan su trabajo y den con los responsables ya que no hay palabras para describir lo sucedido”, señaló Sulaimán.

MENSAJE

Asimismo, aprovechó el espacio para pedirle a la sociedad que tomen las precauciones necesarias, ya que nadie esta exento de este tipo de eventos.

“Hechos de este tipo ocurren en todo el país. Sin embargo sabemos que en Sinaloa se tiene que tener un poco más de cuidado, como ciudadanos estamos expuetos y podemos ser víctimas, cada quien reacciona de manera distinta, pero en este caso lo lamentable es el final trágico y ahora solo nos resta apoyar en todo los posible a la familia Chávez”, mencionó.

Mauricio Sulaimán. Foto: Univisón

El dirigente del Consejo Mundial de Boxeo dio a conocer que personalidades del deporte como Adrián González, Mike Tayson, Jorge “Travieso” Arce, además del polémico promotor de box, “Don King” se han comunicado directamente con el para que le hagan llegar las condolencias a la leyenda mundial, Julio Cesar Chávez , así como también a toda su familia; demostrando de esta manera que la familia deportiva está más unida que nunca.

LO QUE PASÓ

Rafael Chávez González, hermano del excampeón mundial Julio César Chávez, fue asesinado la noche de este domingo, en su domicilio de la colonia Pemex, en un supuesto intento de asalto perpetrado ante su familia.

Se dice que los sujetos llegaron al domicilio de Rafael, en las inmediaciones de la colonia Pemex y Díaz Ordaz, con la supuesta intención de asaltarlo.

El “Borrego” se habría resistido, negándose a entregar sus pertenencias y por tal motivo le habrían disparado tres veces en la cabeza.

La muerte fue confirmada a los minutos por Omar Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, a través de un mensaje en la red social Instragram, acompañada de una foto, en la que dio a conocer la noticia, lamentando la inseguridad que se vive y señalando que esperan se haga justicia.

La tarde de ayer se llevó a cabo el entierro de Rafael "Borrego" Chávez en el Panteón Civil. Cientos de personas que lo estimaban acudieron a darle el último adiós.

En medio de la profunda tristeza que atraviesa la familia, Julio César Chávez da unas palabras a todos los presentes:

Durante el sepelio. Foto: EL DEBATE

"Quiero agradecer a todos por todas las muestras de cariño que hemos recibido. Mi hermano era muy querido porque ayudaba a las personas a salir de sus adicciones y problemas en general. Sólo Dios sabe por qué hace las cosas", dijo el ídolo mexicano.

Los presentes le dedicaron un minuto de aplausos para despedirlo. Hijas y familiares del Borrego lo despiden soltando globos blancos y mencionan la frase: