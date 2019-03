El "Canelo" Álvarez ya no peleará con boxeadores mexicanos

Ciudad de México.- La última vez que Saúl "Canelo" Álvarez peleo contra un boxeador mexicano fue contra el hijo de la leyenda Julio César Chavez Jr., en la que fue su última pelea como profesional. Mientras tanto el boxeador tapatío declaró que ya no se medirá contra boxeadores mexicanos, pues él es un representante de México.

“Yo represento a México, no me agrada la idea de enfrentar a un Mexicano. No volveré a enfrentar a un Mexicano porque yo represento a México”, declaró Álvarez desde Nueva York para un programa de radio de ESPN.

La hipotética pelea que tendría Saúl Álvarez contra el también mexicano, Jaime Munguía, quedaría cancelada luego de que el jalisciense manifestara su deseo de enfrentar únicamente boxeadores extranjeros.

El mexicano tiene programo enfrentar el próximo 4 de mayo al estadounidense Daniel Jacobs en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

Álvarez acumula un récord de 51 victorias (31 de ellas por la vía del nocaut), una derrota por decisión y dos empates y no pierde desde 2013 cuando cayó contra Floyd Mayweather Jr.