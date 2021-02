El Canelo, el único atleta mexicano que figura en la lista de Emma Coronel

Estados Unidos.- Emma Coronel tras ser detenida el pasado lunes en Virginia luego de que la relacionan con el tráfico internacional de drogas sigue dando de que hablar ahora que se conoce algo que pocas personas se habían dado cuenta y es que seguidora de ciertas figuras deportivas entre las que destaca, Saúl "Canelo" Álvarez como el único atleta mexicano en su exclusiva lista de amigos en Instagram.

La fama que ha alcanzado Emma Coronel en los últimos días ha llegado a desencadenar que todo que lo que tenga ver con ella se revise con mucho más cuidado, eso ha dejado ciertas claves como que posiblemente es fan del futbol por clubes o futbolistas elites del mundo. Pero el que talvez sorprende más es que el "Canelo" sea el único azteca que tenga ese lugar especial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La lista es tan exclusiva que solo sigue a 132 cuentas de las cuales la mayoría son de tiendas importantes de ropa bastante cara como las que actualmente dominan el mundo de la moda. Así también como artistas en su mayoría extranjeros, dejando su gusto por el reggaetón como Daddy Yankee, Bad Bunny, Natti Natasha y muchos otros más.

Leer más: "Tienen tatuado a Golovkin no sé dónde": explota Saúl "Canelo" Álvarez en plena entrevista

Fue ahí en la parte final de la lista donde aparece el mexicano, entre otras de las figuras del deporte mundial que ahí se encuentran están como Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, Lionel Messi, LeBron James, The Rock por su pasado en la Lucha Libre y el que hasta ahora también sorprende que posiblemente sea fan del Futbol Club Barcelona.

"Canelo" Álvarez el único deportista mexicano en las redes de Emma Coronel | Foto: Captura Instagram

Fuera de las redes hasta el momento no se ha sabido algo en donde ambas personalidades se hayan encontrado o compartido algún momento, por lo que su admiración sería totalmente por lo que pudo ver de él a través de sus peleas como muchos otros de los fans. Aunque de parte del boxeador no existe un "follow" de regreso por lo que no la sigue oficialmente en sus redes sociales.

Emma Coronel no era tan activa en sus redes sociales antes de su detención, tiene verificada su cuenta pero no hay más de 5 fotos, siendo el 21 de diciembre de 2020 la última vez en la que publicó una fotografía donde se le ve usando un vestido de novia. Actualmente su cuenta de Instagram tiene más de 583 mil seguidores. Además tiene sus restricciones en donde avisa que no responde mensajes directos.

Curiosamente aunque tiene mucho tiempo sin que suba algo nuevo, en las últimas horas las pocas fotografías ahí publicadas tienen comentarios recientes en donde le expresan su cariño con algunos emojis de corazones claramente todos sin tener una respuesta de parte de la modelo y ex reina de belleza.

Una de las publicaciones de Emma Coronel en sus redes sociales | Foto: Instagram Emma Coronel

Detienen a Emma Coronel en Virginia

Fue este pasado lunes 22 de febrero cuando en el Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia, Estados Unidos la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue detenida por las autoridades estadounidenses bajo el delito de presunta participación en el tráfico de drogas desde México a su país. En el reporte que se entregó se reveló que tiene acusaciones por importar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana.

Leer más: ¡Solo los grandes! Impresionante mural en honor a Saúl "Canelo" Álvarez

Además también se le imputó presunta participación en la fuga de su esposo, el pasado 11 de julio de 2015 del Altiplano. Por si fuera poco también se le relaciona con ser parte de un plan para que Guzmán Loera pudiera escapar a Estados Unidos en 2017.

AL día siguiente de su detención se llevó a cabo su primer juicio en donde la Fiscalía ordenó mantenerla detenida y sin posibilidad de fianza ante el alto riesgo de que pueda escapar. Aun no se sabe cuál sería su condena pero se habla de que podría estar condenada entre 10 años o el máximo castigo en Estados Unidos.