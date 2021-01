El Chelsea vs Manchester City se jugó aun sabiendo de casos positivos de Covid-19 previo al juego

Londres.- Horas antes de que se jugara el Chelsea vs Manchester City se dieron a conocer que el conjunto de Pep Guardiola tenía ya casos positivos de Covid-19 y aun así se decidió jugar el partido, esto para evitar que el City tuviera su segundo partido aplazado en la temporada, recordado que en la jornada pasado pasó lo mismo ante el Everton.

La noticia comenzó a circular muy temprano cuando una persona del staff y un jugador del Manchester City resultaron contagiadas, pero al tratarse de solo un jugador y de otro que no estaba muy cerca de los jugadores decidieron que no había problema alguno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ellos significaron ser lo casos 5 y 6 del equipo que en el partido ante el Everton también tuvieron que detenerlo por 4 jugadores que presentaron síntomas.

El jugador afectado por el español Eric García quien antes del viaje se realizó una prueba de PCR en donde se le notificó que había dado positivo a la enfermedad, por lo que no viajó a Londres con el resto del equipo.

El Manchester City tiene indispuestos a 6 personas, de los cuales 5 se han confirmado que son futbolistas como, Kyle Walker, Ederson, Gabriel Jesus y el último Eric García y uno más sin revelar su nombre Aun así el equipo se presentó a Stamford Bridge para el partido de la jornada 17 de la Premier League.

Aun así del susto el Manchester City le ganó el partido al Chelsea | Foto: Twitter Premier League

Sorpresivamente el City se alzó con la victoria al golear al Chelsea 1-3, los autores de los goles fueron, Ilkay Gündogan, Phill Foden y el belga Kevin de Bruyne. Por los londisenses marcó Callum Hudson-Odoi en los minutos finales.

La alza de los casos de contagios de Covid-19 ya afectó a la liga inglesa, si bien este partido si se pudo jugar hubieron otros que no corrieron con la misma suerte, el Tottenham vs Fulham se canceló, el ya mencionado Manchester City vs Everton y el Burnley que tenía que enfrentarse ante el Fulham que desde días previos presentó casos de Covid-19 por lo que tampoco jugó ante los Spurs.

Mientras tanto la Premier League con un comunicado en días pasado notificó que la liga se mantiene firme con continuar con los partidos ya establecidos y que no pararían la liga a menos de que sea totalmente necesario y que confían en todas las medidas de prevención con las que que hasta ahora se han trabajado.