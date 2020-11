"El Cruz Azul no está en un hoyo", dice Melvin Brown ante los malos resultados

Ciudad de México.- Cruz Azul quien inició el torneo con una gran ventaja sobre otros equipos pues su juego era bastante bueno, además de que la inercia del torneo pasado hicieron ilusionar a sus aficionados quienes ahora ven que pasaron las jornadas y el club fue perdiendo fuerza hasta el punto de estar cerca de no conseguir el pase directo a Liguilla.

Ante eso Melvin Brown salió a la defensa del equipo de todos los que han comenzado a cuestionar el cierre de torneo a jugadores y Robert Dante Siboldi. El exjugador dejó claro que el momento que pasa la Maquina no tiene nada que ver con una crisis, o haber caído en un hoyo y explica que son resultados normales pero que el hecho de que sean un equipo grande magnifican las cosas.

"Es Cruz Azul, es lo que pasa con un equipo de esta envergadura, sin demeritar a la historia de otros equipos, esta es la grandeza, lo mismo pasa con Chivas que no la ha pasado nada bien con sus situaciones, en América que siempre está el debate de si Miguel Herrera tiene que seguir, y así", dijo Melvin en entrevista con Esto.

También no demeritó el valor de cada de unos de los planteles contra los que se han enfrentado y dejó claro que no solo el equipo importa sino que también el rival es algo de considerar, especialmente por que todos son competitivos y porque no todos los partidos se pueden ganar.

"Cruz Azul ha tenido partidos muy cerrados, considero que uno quiere ganar todo, pero también hay gente del otro lado que tiene grandes planteles, Monterrey es uno de ellos, no es lo mismo, Cruz Azul ha ido bien, cuando el rival pueda ser vencido, Cruz Azul debe ganarlo sí o sí, pero hay otros partidos que se puede presupuestar que pase otra cosa", añadió.

Melvin Brown confia en el regreso de Cruz Azul en la última jornada | Jam Media

Ahora el siguiente rival no será nada fácil, pues los Pumas también están peleando ese puesto dentro de los mejores 4, ambos están empatados pero con los felinos con una mejor diferencia de gol, este partido serpa fundamental para los celestes pues de perder estarían condenando su participación a la Reclasificación con la alta posibilidad de quedar fuera en una nueva serie a un solo juego.

La Maquina necesita primordialmente ganar pues un empate aun podría complicar su calificación pues Monterrey y Tigres tendrían la última palabra en caso de obtener un buen resultado. Lo que si podría llevarse al final de la fase regular es el campeonato de goleo por parte de Jonathan Rodríguez quien ocupa el primer lugar con 12 tantos, seguido por André-Pierre Gignac con 11, ante Pumas podría aumentar o mantenerse a la espera de que el francés no anote más.