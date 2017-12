El "Cuau" y "Chicharito" se unen al apoyo para Alanís

Guadalajara, Jalisco.- Un duro momento es el que está pasando el defensa mexicano Oswaldo Alanís luego de que hace algunos días se diera a conocer que ya no entraba en planes del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues el futbolista pretendía firmar un mejor contrato, sin embargo, la directiva tapatía no estuvo de acuerdo.

Ante eso, el jugador surgido de la cantera del Santos Laguna, no ha logrado encontrar acomodo en el pasado Draft del futbol mexicano, situación que ha generado mucha polémica ya que de acuerdo a los expertos eso se debe al famoso "pacto de caballeros" que tanto daño le ha hecho al futbol mexicano.

Sin embargo, el CEO de Chivas, José Luis Higuera, explicó las razones por la cual Alanís ya no es considerado dentro del cuadro tapatío, pues dijo que el futbolista había pedido un contrato multianual el cual no estuvo de acuerdo el conjunto del Rebaño Sagrado, motivo suficiente para dejarlo libre.

Asimismo agregó que tras haberlo dejado en la lista de transferencias, el directivo del Rebaño reveló que nadie mostró interés por el central seleccionado nacional por Juan Carlos Osorio.

Esa situación hizo cimbrar a todo el futbol mexicano, es por eso que la Asociación Mexicana de Futbolistas emitió un comunicado en donde declaraba su apoyo a Oswaldo Alanís ante la difícil situación por la que está pasando, además, a eso se le sumaron varios jugadores importantes.

Desde Londres, Inglaterra, Javier "Chicharito" Hernández, fue un jugador más que se unió para reclamar justicia para el defensa central Oswaldo Alanís y todos los demás futbolistas que han pasado por situaciones parecidas en el futbol mexicano.

“Estamos contigo y con ustedes. Estamos Unidos. #porelbiendelfutbolmexicano #futbolistasunidos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, el futbolista del West Ham United, Javier "Chicharito" Hernández.

Por su parte, quien también alzó la voz acerca de este tema por el que pasa el futbolista de Chivas, Oswaldo Alanís, fue el legendario atacante ex americanista Cuauhtémoc Blanco quien pidió a los jugadores que ahora si se "pongan los pantaloncitos" para luchar contra las injusticias que viven algunos jugadores.

“Que tengan esos pantalones bien puestos porque es lo es que necesita el futbolista, es una tristeza que vayas a un Draft y estés esperando a ver si te agarra un equipo, a mí nunca me ha tocado, pero lo que comentaban mis compañeros es triste y deprimente", expresó Blanco.

El ex delantero americanista ya vivió una situación parecida, es por eso que anima a los jugadores no tanto a hacer una pelea con los directivos y dueños, sino a buscar la justicia ante el sinfín de irregularidades.

“A mí me pasó con Irapuato, yo le metí lana y abogados para que me pagaran y no me pagaron en tres o cuatro meses, a final de cuentas la Federación los obligó a que me pagaran, pero porque soy Cuauhtémoc Blanco, si fuera otro chavo yo creo que ni lo pelan“, reveló "Cuau".